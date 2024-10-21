Губернатор Самарской области Федорищев высказался о встрече с игроками «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о встрече с тренерами и игроками «Крыльев Советов».

— Задача была — не приободрить, а поставить точку в некоторых слухах. У нас тренерский штаб работает и будет работать в течение сезона. Мы вместе определили цели, они достаточно конкретные, мы их зафиксировали. Это не только место в чемпионате, но и качество игры. Будем смотреть, как эти цели выполняются.

— У вас есть понимание, откуда эти слухи появились?

— Мы слухами не занимаемся.

— Но они же давят на команду.

— В спорте самое главное — профессионализм, умения и командная работа. На давление и слухи обращать внимание не стоит. Мы и с командой об этом говорили. А тем более — списывать какие-то неудачи на давление… Для этого и есть профессионализм — преодолевать давление, показывая высокий результат, — приводит слова Федорищева «РБ Спорт».

После 12 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 28 октября, начало — в 18:30 мск.