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Защитник «Краснодара» Тормена назвал причины беспроигрышной серии клуба в РПЛ

Защитник «Краснодара» Тормена назвал причины беспроигрышной серии клуба в РПЛ
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о беспроигрышной серии чёрно-зелёных в Российской Премьер-Лиге.

«В чём секрет нашей беспроигрышной серии? В первую очередь это, конечно, работа. Командный подход к цели очень важен. Все в «Краснодаре» работают на максимум своих возможностей. Речь о тех, кто постоянно играет, и о тех, кто выходит на поле не так часто. Все в клубе сконцентрированы на одной цели», — приводит слова Тормены Legalbet.

После 12 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся с «Крыльями Советов». Матч состоится 28 октября, начало — в 18:30 мск.

Беспроигрышная серия чёрно-зелёных в чемпионате России составляет 14 матчей.

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