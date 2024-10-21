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«Торпедо» разгромило «Тюмень» и возглавило таблицу Первой лиги

«Торпедо» разгромило «Тюмень» и возглавило таблицу Первой лиги
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Сегодня, 21 октября, завершился матч 15-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тюмень» и московское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Богданом Головко (Волгоград). Гости одержали победу со счётом 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
21 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 3
Торпедо М
Москва
0:1 Максимов – 18'     0:2 Манелов – 45'     0:3 Корян – 67'    

В составе московского клуба забитыми мячами отметились Максим Максимов, Ираклий Манелов и Аршак Корян.

Таким образом, на счету тюменцев осталось шесть очков. Они занимают последнее (18-е) место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается московского клуба, то он с 29 очками после 15 матчей занимает первую строчку. Но торпедовцы могут опуститься на второе место, если «Арсенал» (26 очков) сегодня добудет победу над «Чайкой».

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