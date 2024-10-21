«Торпедо» разгромило «Тюмень» и возглавило таблицу Первой лиги
Поделиться
Сегодня, 21 октября, завершился матч 15-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тюмень» и московское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Богданом Головко (Волгоград). Гости одержали победу со счётом 3:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
21 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 3
Торпедо М
Москва
0:1 Максимов – 18' 0:2 Манелов – 45' 0:3 Корян – 67'
В составе московского клуба забитыми мячами отметились Максим Максимов, Ираклий Манелов и Аршак Корян.
Таким образом, на счету тюменцев осталось шесть очков. Они занимают последнее (18-е) место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается московского клуба, то он с 29 очками после 15 матчей занимает первую строчку. Но торпедовцы могут опуститься на второе место, если «Арсенал» (26 очков) сегодня добудет победу над «Чайкой».
Материалы по теме
Комментарии
- 21 октября 2024
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:48
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:26
-
19:17
-
19:10
-
19:08
-
18:57
-
18:50
-
18:45
-
18:36
-
18:36
-
18:30
-
18:30
-
18:17
-
18:15
-
18:15
-
18:08
-
18:03
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:18
-
17:16
-
16:53