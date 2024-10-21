«Его роль крайне велика. Все надеются, что он останется». Виктор Са — о Кордобе

Форвард «Краснодара» Виктор Са рассказал о значимости нападающего Джона Кордобы для чёрно-зелёных.

«Кордоба — очень важный игрок для «Краснодара». Его ценность для нас можно увидеть в каждом матче, даже когда он не забивает. Джон очень много работает на команду. Он постоянно борется за мяч. Не знаю, что будет в будущем, но все в команде надеются, что Кордоба останется в «Краснодаре». Его роль крайне велика. Для меня он лучший нападающий в лиге», — приводит слова Виктора Са Legalbet.

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.

После 12 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся с «Крыльями Советов». Матч состоится 28 октября, начало — в 18:30 мск.