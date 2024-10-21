Канчельскис — о Дугласе Сантосе: во всём мире натурализовывают игроков. Что в этом такого?

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал получение российского гражданства игроком «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Нормально отношусь к натурализации Дугласа Сантоса. Во всём мире натурализовывают игроков. Что в этом такого? Вызывать Сантоса или нет, будет решать главный тренер сборной России. Если он будет соответствовать уровню национальной команды и критериям нашего главного тренера, тогда это будет усилением. Нужно понимать, что у каждого своё мнение. Всё будет зависеть от решения Карпина и желания самого футболиста», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.