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Михаил Игнатов рассказал, как «Спартаку» отыграть 11-очковое отставание от «Краснодара»

Михаил Игнатов рассказал, как «Спартаку» отыграть 11-очковое отставание от «Краснодара»
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Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о результатах красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Как исправить положение в таблице и отыграть 11-очковое отставание от лидирующего «Краснодара»? Нам просто нужно настраиваться на каждый следующий матч и забирать в них по три очка», — приводит слова Игнатова Legalbet.

После 12 сыгранных матчей московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 27 октября, начало — в 14:15 мск.

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