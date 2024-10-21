Шалимов: Барко своим поведением проявил неуважение к персоналу «Спартака»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о поведении хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко после замены в матче 12-го тура Российский Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

«Удивлён тем, как после замены повёл себя Барко. Не понял, на кого он зол, кроме себя? Дело не в том, что ты ударил по сумкам, ты же показываешь неуважение к персоналу. Правильно Станкович пошёл и высказал ему. Злиться на себя надо — за то, как матч отыграл. Очень далеко от ворот, без угроз, без моментов. Но это не только к Барко вопрос, нет в целом комбинационной игры, это заметно со стадиона. Барко получает вдалеке от ворот мяч, — и не видит адресов. Причём нет адресов не только у Барко, но и у центральных защитников.

Нервничают в «Спартаке» все, отсюда и качество. Не лучшее время у Бабича, который казался незыблемым игроком команды. Налетают с критикой на Абену, но Бабич-то не лучше сейчас», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На 83-й минуте Барко был заменён на Михаила Игнатова, после чего игрок пнул сумку с медикаментами в технической зоне.

После 12 сыгранных матчей московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 27 октября, начало — в 14:15 мск.