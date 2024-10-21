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Шалимов: Барко своим поведением проявил неуважение к персоналу «Спартака»

Шалимов: Барко своим поведением проявил неуважение к персоналу «Спартака»
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о поведении хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко после замены в матче 12-го тура Российский Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Удивлён тем, как после замены повёл себя Барко. Не понял, на кого он зол, кроме себя? Дело не в том, что ты ударил по сумкам, ты же показываешь неуважение к персоналу. Правильно Станкович пошёл и высказал ему. Злиться на себя надо — за то, как матч отыграл. Очень далеко от ворот, без угроз, без моментов. Но это не только к Барко вопрос, нет в целом комбинационной игры, это заметно со стадиона. Барко получает вдалеке от ворот мяч, — и не видит адресов. Причём нет адресов не только у Барко, но и у центральных защитников.

Нервничают в «Спартаке» все, отсюда и качество. Не лучшее время у Бабича, который казался незыблемым игроком команды. Налетают с критикой на Абену, но Бабич-то не лучше сейчас», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На 83-й минуте Барко был заменён на Михаила Игнатова, после чего игрок пнул сумку с медикаментами в технической зоне.

После 12 сыгранных матчей московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 27 октября, начало — в 14:15 мск.

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