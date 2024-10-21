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Канчельскис: «Краснодар» удивляет каждый год, только первое место не занимает

Канчельскис: «Краснодар» удивляет каждый год, только первое место не занимает
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» удивляет каждый год, только первое место не занимает. Давайте удивляться в конце сезона. Да, сейчас они хорошо идут и играют. У них неплохая команда. Но чему удивляться сейчас? Важно то, как «Краснодар» закончит сезон. Будем удивляться, если в конце сезона они займут первое место», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас «Краснодар» располагается на первом месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у клуба 30 очков в 12 турах.

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