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Семшов: «Спартак» выглядел очень плохо в игре с «Краснодаром»

Семшов: «Спартак» выглядел очень плохо в игре с «Краснодаром»
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов отреагировал на поражение «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Ожидали немного другого матча: более напористого, где встречаются две плюс-минус равные команды. Скажу помягче: «Спартак» выглядел очень плохо, заслуженная победа «Краснодара». У «Спартака» начинает вырисовываться непонятный состав. Я считаю, что некоторые футболисты в основном составе красно-белых – не уровень борьбы за медали. К сожалению, они выходят и играют, от этого мы и видим, что «Спартак» на шестом месте. О золотых медалях не стоит уже говорить, дай бог, чтобы команда смогла побороться за тройку. Игры — тоже никакой. Да, мог забить Рябчук, Бонгонда тоже мог придать матчу интересный мотив в концовке, но «Краснодар» более качественно действовал в центре поля», — приводит слова Семшова «Советский спорт».

Напомним, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 12 матчах.

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