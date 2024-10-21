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Стало известно, когда Дуглас Сантос может лишиться статуса легионера в матчах за «Зенит»

Стало известно, когда Дуглас Сантос может лишиться статуса легионера в матчах за «Зенит»
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Процесс смены спортивного гражданства защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, которому предстоит получить российский паспорт, может занять несколько месяцев. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Несмотря на указ президента России о гражданстве для Сантоса, «Зениту» и РФС ещё предстоит проконсультироваться с ФИФА по вопросу смены спортивного гражданства. Это долгий процесс, и, вероятнее всего, Дуглас перестанет быть легионером на поле не раньше весны 2025 года. При этом в заявке бразилец продолжит считаться иностранцем.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач.

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