Жоаозиньо отреагировал на получение паспорта РФ Дугласом Сантосом

Бразильский и российский футболист Жоаозиньо прокомментировал новость о получении паспорта РФ игроком «Зенита» Дугласом Сантосом.

«То, что Дуглас Сантос получил российский паспорт — хорошие новости. Сильно рад за него. Он заслужил получить гражданство. Многие бразильцы хотят получить паспорт РФ, потому что им приятно жить и играть в России.

Будет ли он играть в сборной России? Такие футболисты, как Дуглас, нужны любой сборной. Он один из лучших игроков в РПЛ. Так что сборной России он нужен», — приводит слова Жоазиньо Sport24.

Напомним, накануне стало известно, что Дуглас Сантос получил российский паспорт. Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ бразильскому футболисту, о чём сказано в соответствующем указе на интернет-портале правовой информации.