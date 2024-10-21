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Стало известно, когда «Зенит» предложил Дугласу Сантосу получить российское гражданство

Стало известно, когда «Зенит» предложил Дугласу Сантосу получить российское гражданство
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«Зенит» предложил своему защитнику и капитану Дугласу Сантосу получить российское гражданство ещё летом этого года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Летом 2024 года исполнилось пять лет трансферу Сантоса в «Зенит», а также его проживанию в России. Этот факт открыл бразильцу юридические перспективы получить паспорт РФ и поменять спортивное гражданство.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми истекает в 2027 году.

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