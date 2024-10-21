Михаил Игнатов — о матче с «Краснодаром»: задумка была играть в три центральных
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал поражение в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8' 0:2 Са – 45' 0:3 Медина – 90+6'
«Готовились играть от себя. Задумка такая была — играть в три центральных, прессинговать, плотно играть с Кордобой. Забирать мячи и переходить в быстрые атаки. Не согласен с тем, что в первом тайме был вынос тела», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» принимал «Краснодар» на своём поле в Москве. Игра завершилась разгромным поражением красно-белых со счётом 0:3. «Краснодар» находится на лидирующей позиции в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 турах. «Спартак» расположился на шестом месте с 19 очками.
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