Михаил Игнатов — о матче с «Краснодаром»: задумка была играть в три центральных

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал поражение в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Готовились играть от себя. Задумка такая была — играть в три центральных, прессинговать, плотно играть с Кордобой. Забирать мячи и переходить в быстрые атаки. Не согласен с тем, что в первом тайме был вынос тела», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» принимал «Краснодар» на своём поле в Москве. Игра завершилась разгромным поражением красно-белых со счётом 0:3. «Краснодар» находится на лидирующей позиции в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 турах. «Спартак» расположился на шестом месте с 19 очками.