Агент Гурцкая — об Абене: очередной косяк Амарала, нельзя винить Станковича

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал спортивного директора московского «Спартака» Томаша Амарала за трансферную политику красно-белых. Напомним, «Спартак» дома проиграл «Краснодару» со счётом 0:3 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

– Станковича спросили, соответствует ли Абена уровню игрока клуба, но он это воспринял чуть ли не как обвинение в коррупции.

– Конечно, он любой вопрос про [Миенти] Абену воспринимает так: «Зачем ты купил Абену? Тебе давали деньги на 10-15-миллионного защитника, ты зачем привёз Абену?» Плохая игра Абены всегда будет связана с плохим качеством селекции Деяна.

Я расскажу, почему Станкович так сделал. Есть Амарал, который ничего не предлагает. Станкович приходит в клуб, смотрит на Дуарте, Чернова, Маслова и вспоминает: «У меня был Абена, который выше их на голову». Станкович просит купить защитника, «Спартак» проводит переговоры с тремя-четырьмя защитниками, замахивается на защитников, которые должны играть в Лиге чемпионов. Естественно, всё проваливается.

Тогда Станкович говорит: «Слушайте, у меня чемпионат через неделю. Хотя бы этого за миллион возьмите». Всё, здесь нельзя винить Станковича. Это очередной косяк Амарала. Это не вопрос к Станковичу. Наверняка в июле «Спартак» не собирался покупать никакого Абену, а хотел купить какого-нибудь ван Дейка. А к концу августа – всё.

Почему я всё время критикую Амарала? Невозможно одному спортивному директору купить Барко и Абену. Если ты крутой спортивный директор, у тебя появляются три Барко, а не три Абены, – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».