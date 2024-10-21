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Агент Гурцкая — об Абене: очередной косяк Амарала, нельзя винить Станковича

Агент Гурцкая — об Абене: очередной косяк Амарала, нельзя винить Станковича
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Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал спортивного директора московского «Спартака» Томаша Амарала за трансферную политику красно-белых. Напомним, «Спартак» дома проиграл «Краснодару» со счётом 0:3 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

– Станковича спросили, соответствует ли Абена уровню игрока клуба, но он это воспринял чуть ли не как обвинение в коррупции.
– Конечно, он любой вопрос про [Миенти] Абену воспринимает так: «Зачем ты купил Абену? Тебе давали деньги на 10-15-миллионного защитника, ты зачем привёз Абену?» Плохая игра Абены всегда будет связана с плохим качеством селекции Деяна.

Я расскажу, почему Станкович так сделал. Есть Амарал, который ничего не предлагает. Станкович приходит в клуб, смотрит на Дуарте, Чернова, Маслова и вспоминает: «У меня был Абена, который выше их на голову». Станкович просит купить защитника, «Спартак» проводит переговоры с тремя-четырьмя защитниками, замахивается на защитников, которые должны играть в Лиге чемпионов. Естественно, всё проваливается.

Тогда Станкович говорит: «Слушайте, у меня чемпионат через неделю. Хотя бы этого за миллион возьмите». Всё, здесь нельзя винить Станковича. Это очередной косяк Амарала. Это не вопрос к Станковичу. Наверняка в июле «Спартак» не собирался покупать никакого Абену, а хотел купить какого-нибудь ван Дейка. А к концу августа – всё.

Почему я всё время критикую Амарала? Невозможно одному спортивному директору купить Барко и Абену. Если ты крутой спортивный директор, у тебя появляются три Барко, а не три Абены, – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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