Павлюченко: главное, чтобы Сантос не играл за сборную России

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал новость о получении российского гражданства защитником петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Главное — чтобы он не играл за сборную России. Потому что он топовый футболист. Я про футболиста Ари говорил, про Гильерме. Они классные, это те футболисты, которые украшают наш чемпионат. Благодаря таким игрокам наш чемпионат становится сильнее.

Но послушайте, у нас в стране 140 миллионов человек живёт, и мы даём гражданство бразильцу, берём его в сборную России. Мне кажется, лучше взять молодого, талантливого парня, дать ему шанс, чтобы он себя проявил, посмотреть.

Причём мы сейчас нигде не участвуем. У нас много футболистов с российским гражданством, наши русские ребята. Пусть даже мы не будем выигрывать ничего, но зато будут играть наши ребята.

Одно дело, если бы мы жили в стране с населением миллион человек. Мы бы там по кусочкам собирали эту сборную. Тогда ещё согласен давать паспорта и приглашать в сборную. Но у нас огромная страна. У нас что, футболистов нет? Зачем мы даём паспорт, чтобы приглашать в сборную? Я просто против этого. Давать паспорт ещё нормально, но приглашать в сборную России — не знаю.

Конечно, Валерий Карпин сам решает, но я противник того, чтобы бразилец получал паспорт и вызывался в сборную России. Хотя я лично ничего не имею против самого Сантоса. Дуглас — хороший, сильный футболист, но эта ситуация меня чуть-чуть напрягает», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».