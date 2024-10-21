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Юрий Гаврилов — о переходе Соболева: он пришёл в «Зенит», сидит на лавке

Юрий Гаврилов — о переходе Соболева: он пришёл в «Зенит», сидит на лавке
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Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева после ухода от красно-белых.

«Стал ли потерей для «Спартака» уход Соболева? Он пришёл в «Зенит», сидит на лавке. Хотя здесь он был своим, были связи. В «Зените» пока такого не может найти», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Напомним, Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» во время летнего трансферного окна. С начала сезона на счету у форварда пять проведенных матчей в Российской Премьер-Лиге и пока ни одного гола. В прошлом сезоне Соболев провел 27 матчей, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

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