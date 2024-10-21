Погребняк: Дзюба в полном порядке, он станет лучшим бомбардиром России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк оценил форму 36-летнего форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Дзюба пришёл в «Акрон» с одной целью — стать лучшим бомбардиром страны и помочь команде в РПЛ. С этой задачей он справится. Я не вижу предпосылок к тому, что Артём не побьёт рекорд. Дзюба в полном порядке в 36 лет, просто молодец!» — приводит слова Погребняка Metaratings.

Дзюба забил 230 мячей в карьере. На данный момент лучшим бомбардиром в истории российского футбола является Александр Кержаков, завершивший карьеру в 2017 году. На его счету 233 гола. Ранее игрок «Акрона» получил повреждение задней поверхности бедра в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).