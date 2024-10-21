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Полузащитник «Спартака» Игнатов поделился подробностями о своей травме

Полузащитник «Спартака» Игнатов поделился подробностями о своей травме
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Игрок «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о восстановлении после травмы.

«Была небольшая травма приводящей мышцы. Но сейчас всё залечил, всё хорошо. Травму получил на тренировке, сам не понял как. Сейчас ничего не беспокоит», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Напомним, в этом сезоне Игнатов принял участие в 31 матче красно-белых во всех турнирах. На его счету четыре гола и шесть результативных передач.

Сейчас «Спартак» располагается на шестом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 19 очков в 12 турах чемпионата. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 27 октября, начало — в 14:15 мск.

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