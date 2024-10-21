Экс-игрок «Спартака» Яковлев: форвард «Краснодара» Кордоба — лучший легионер РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев заявил, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба — лучший легионер Российской Премьер-Лиги.

«Кордоба переиграл всю оборону «Спартака»? Это не новость, что он, наверное, лучший форвард в лиге. И у него был момент за сборную, когда он неудачно съездил, не забил ни одного мяча, но при этом имел хорошие моменты. Такой форвард всегда полезен для команды, он много выиграл борьбы, продавил [Миенти] Абену и заставил два раза ошибиться. В принципе, Кордоба — лучший легионер нашего чемпионата, поэтому для меня это было не удивление. Вопрос был только в том, в каком состоянии он вернётся из сборной», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.