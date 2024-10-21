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Дмитрий Живоглядов объяснил, почему «Пари НН» решил не вносить его в заявку на сезон

Дмитрий Живоглядов объяснил, почему «Пари НН» решил не вносить его в заявку на сезон
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов рассказал, почему нижегородский клуб не внёс игрока в заявку на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Последний матч я провёл в мае и в нём получил повреждение, которое меня беспокоило и на сборах, и по прилёте с них.

Мы с клубным доктором решили, что нужна реабилитация – не набегами, как раньше, а досконально всё залечить, чтобы к этой проблеме больше не возвращаться. Восстанавливался я в Москве – с грамотными специалистами, которые знают своё дело, и в начале октября вернулся в расположение команды. Не вносить меня в заявку на этот сезон было решением клуба, это сделали только в последний день трансферного окна», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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