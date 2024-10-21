«Так себе сюрприз». Живоглядов — о решении «Пари НН» разорвать с ним контракт

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов подробно рассказал о решении клуба расторгнуть контракт с игроком.

— Как так вышло, что ты ушёл из клуба вне трансферного окна?

— Главное, что я ушёл по обоюдному согласию. Лучше всё было решить мирно и для меня, и для клуба. Мы сели, поговорили и пришли к соглашению, после которого пожали друг другу руки и пожелали удачи. Могла получиться не очень красивая история, так как контракт был разорван за пределами трансферного окна и во время моего восстановления. Клуб учёл все эти факторы, и мы обо всём договорились.

— Кто тебе сообщил? Чья эта инициатива?

— В последний день трансферного окна мне пришло уведомление, что клуб разрывает со мной контракт. Просто прислали письмо на почту за месяц, как это предусмотрено договором, и всё – ни звонков, ни сообщений. Это инициатива клуба, больше никого.

— Какая у тебя была реакция?

— Интересные были эмоции – даже не знаю, как их описать. Я догадывался, что такое может быть, но сообщить об увольнении в последний день трансферного окна – так себе сюрприз. Я же проходил медобследование перед сборами и готовился вернуться в команду после реабилитации – мне оставалась буквально пара недель, — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.