Полузащитник «Акрона» Лончар: иностранцы в РПЛ должны пытаться учить русский язык

Хавбек тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар рассказал, как обучается русскому языку.

«Что касается русского языка, то я считаю, что да, иностранцы должны пытаться его учить. Особенно если вы в достаточной степени не владеете английским. Мы должны привыкать, стараться разговаривать и озвучивать свои мысли именно на русском. Для меня в этом нет ничего удивительного, я просто стараюсь учить новый язык. Надеюсь, что в конце следующего сезона уже смогу дать интервью на русском.

Мне ведь тоже неудобно, что не могу коммуницировать, общаться на вашем языке. Да, я многое понимаю из того, что вы спрашиваете. Но не могу ответить, потому что в голову пока не приходят все нужные для этого слова. Хотя я многое уже знаю, учу слова через специальное приложение в телефоне. Но полностью ответить на вопрос на русском? Нет, пока это для меня слишком сложно, даже не буду пробовать», — сказал Лончар в эфире «Матч ТВ».

Черногорский игрок пополнил состав «Акрона» минувшим летом, перейдя из венгерского «Дебрецена». В текущем сезоне он сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.