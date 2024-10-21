Кривцов объяснил, почему он играет за «Краснодар-2»

Футболист «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос, почему он стал чаще играть за вторую команду «быков».

«Почему я играю за «Краснодар-2»? Для получения игровой практики», – приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

Накануне в матче Второй лиги за «Краснодар-2» играли Никита Кривцов и Александр Кокшаров. Днём ранее Кривцов вышел на поле в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» и помог своей команде одержать победу со счётом 3:0.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Никита Кривцов провёл за основную команду «Краснодара» 16 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт Кривцова с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года.