Мэйсон Гринвуд хочет встретиться с Томасом Тухелем, чтобы обсудить своё будущее в Англии

Крайний нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд хочет встретиться с главным тренером национальной команды Томасом Тухелем и Футбольной ассоциацией, чтобы обсудить пути возвращения в национальную команду Англии, сообщает The Sun.

Напомним, в октябре 2022 года Гринвуду были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, нападении и принуждающем поведении, но обвинения с игрока были сняты в феврале 2023 года, когда от участия в деле отказались ключевые свидетели.

Тем не менее футболист намерен войти в команду Томаса Тухеля, чтобы попасть на чемпионат мира 2026 года. В случае если его не вернут в сборную Англии, нападающий намерен перейти в национальную команду Ямайки.