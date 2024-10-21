Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Чайку» в матче Первой лиги
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Сегодня, 21 октября, завершился матч 15-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Чайка» Песчанокопское и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе имени Ивана Чайки в городе Песчанокопское. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт встречи — 2:2.
Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 2
Арсенал Т
Тула
1:0 Руденко – 18' 1:1 Турищев – 20' 2:1 Янов – 61' 2:2 Турищев – 79'
В составе хозяев забитыми мячами отметились Владислав Руденко и Данила Янов. Гости ответили точными ударами Максима Турищева, который оформил дубль.
Таким образом, на счету туляков 27 очков. Они занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается «Чайки», то она с 19 очками идёт 11-й.
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