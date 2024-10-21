Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Чайку» в матче Первой лиги

Сегодня, 21 октября, завершился матч 15-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Чайка» Песчанокопское и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе имени Ивана Чайки в городе Песчанокопское. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт встречи — 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Владислав Руденко и Данила Янов. Гости ответили точными ударами Максима Турищева, который оформил дубль.

Таким образом, на счету туляков 27 очков. Они занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается «Чайки», то она с 19 очками идёт 11-й.