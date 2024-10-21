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«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Айн» со счётом 5:4, Неймар вышел на замену на 77-й минуте

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Айн» со счётом 5:4, Неймар вышел на замену на 77-й минуте
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Завершился матч 3-го тура Лиги чемпионов АФК сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Айн» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Тахнун Бин Мохамед» в Эль-Айне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мухаммадом бин Насаруддином (Малайзия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 5:4.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 3-й тур
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
4 : 5
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Лоди – 26'     1:1 Рахими – 39'     1:2 Милинкович-Савич – 45+2'     1:3 Аль-Давсари – 45+5'     2:3 Sanabria – 63'     2:4 Аль-Давсари – 65'     3:4 Рахими – 67'     3:5 Аль-Давсари – 75'     4:5 Рахими – 90+6'    
Удаления: нет / Аль-Булайхи – 82'

В составе гостей отличились Ренан Лоди, Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Давсари (хет-трик), а у хозяев — Суфьян Рахими (хет-трик), Матео Санабриа.

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар вышел на замену на 77-й минуте матча вместо Нассера Аль-Давсари. Этот выход на поле стал для него первым спустя год после травмы «крестов».

После трёх сыгранных матчей «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу азиатской Лиги чемпионов, набрав девять очков. «Аль-Айн» после аналогичного количества игр располагается на предпоследнем, 11-м месте, заработав одно очко.

Календарь Лиги чемпионов АФК
Турнирная таблица Лиги чемпионов АФК
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