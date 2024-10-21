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«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Айн» со счётом 5:4, Неймар вышел на замену на 77-й минуте

Завершился матч 3-го тура Лиги чемпионов АФК сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Айн» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Тахнун Бин Мохамед» в Эль-Айне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мухаммадом бин Насаруддином (Малайзия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 5:4.

В составе гостей отличились Ренан Лоди, Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Давсари (хет-трик), а у хозяев — Суфьян Рахими (хет-трик), Матео Санабриа.

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар вышел на замену на 77-й минуте матча вместо Нассера Аль-Давсари. Этот выход на поле стал для него первым спустя год после травмы «крестов».

После трёх сыгранных матчей «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу азиатской Лиги чемпионов, набрав девять очков. «Аль-Айн» после аналогичного количества игр располагается на предпоследнем, 11-м месте, заработав одно очко.