Игорь Федотов оценил судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство матча «Спартак» — «Краснодар».

«Великолепная работа Левникова. Считаю его одним из лучших на данном этапе сезона. Хорошее решение руководства придержать его на один тур, чтобы он подготовился к этому матчу. Всё правильно и ровно.

Не понравилось только одно — повторы в трансляции. Вообще непонятно, куда попал мяч игроку «Спартака» в конце первого тайма. Потом показали ракурс из-за ворот, где видно, что рука была в естественном положении. Так что и здесь верное решение Левникова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.