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Игорь Федотов оценил судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»

Игорь Федотов оценил судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство матча «Спартак» — «Краснодар».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Великолепная работа Левникова. Считаю его одним из лучших на данном этапе сезона. Хорошее решение руководства придержать его на один тур, чтобы он подготовился к этому матчу. Всё правильно и ровно.

Не понравилось только одно — повторы в трансляции. Вообще непонятно, куда попал мяч игроку «Спартака» в конце первого тайма. Потом показали ракурс из-за ворот, где видно, что рука была в естественном положении. Так что и здесь верное решение Левникова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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