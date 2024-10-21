Игорь Федотов оценил работу арбитра Буланова в матче «Зенита». Тот не судил девять туров
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Евгения Буланова после долгого перерыва в девять туров.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16' 0:2 Мостовой – 39' 0:3 Кассьерра – 45' 0:4 Гонду – 52' 0:5 Артур – 85'
Удаления: Савичев – 75' / нет
«Очень давно не работал Буланов. Отсудил хорошо. На 37-й минуте правильно продолжил игру: мяч попал футболисту «Акрона» в руку, но она была спрятана за спину. И также правильно показал вторую жёлтую Савичеву за грубую игру. Тот во время атаки «Зенита» подкатился под соперника и не стал убирать ноги, хотя мог это сделать», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, после 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.
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