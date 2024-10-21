Игорь Федотов оценил работу арбитра Буланова в матче «Зенита». Тот не судил девять туров

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Евгения Буланова после долгого перерыва в девять туров.

«Очень давно не работал Буланов. Отсудил хорошо. На 37-й минуте правильно продолжил игру: мяч попал футболисту «Акрона» в руку, но она была спрятана за спину. И также правильно показал вторую жёлтую Савичеву за грубую игру. Тот во время атаки «Зенита» подкатился под соперника и не стал убирать ноги, хотя мог это сделать», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, после 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.