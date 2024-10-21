Арбитр Федотов рассказал о новой трактовке по пенальти в российском футболе

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал о новой трактовке по пенальти в российском футболе на примере матча «Оренбург» — «Крылья Советов».

«Второй ключевой эпизод — 11-метровый на 70-й минуте. Для меня этот момент — такой же, как с Ерохиным в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, здесь надо было продолжить игру. Но VAR вмешался, и Машлякевич назначил пенальти. Есть два одинаковых эпизода: в одном судья всё видел, в другом — нет. Но почему в обоих случаях вмешивается VAR? Я задал вопрос департаменту, и мне ответили, что решили теперь за такие моменты назначать 11-метровые. Так как здесь игрок обороны стоит на месте, не пытается сыграть в мяч и толкает руками футболиста, выпрыгивающего за мячом», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.