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Арбитр Федотов рассказал о новой трактовке по пенальти в российском футболе

Арбитр Федотов рассказал о новой трактовке по пенальти в российском футболе
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал о новой трактовке по пенальти в российском футболе на примере матча «Оренбург» — «Крылья Советов».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'     0:2 Печенин – 31'     1:2 Марин – 73'     2:2 Марин – 90+3'    
Удаления: нет / Костанца – 68'

«Второй ключевой эпизод — 11-метровый на 70-й минуте. Для меня этот момент — такой же, как с Ерохиным в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, здесь надо было продолжить игру. Но VAR вмешался, и Машлякевич назначил пенальти. Есть два одинаковых эпизода: в одном судья всё видел, в другом — нет. Но почему в обоих случаях вмешивается VAR? Я задал вопрос департаменту, и мне ответили, что решили теперь за такие моменты назначать 11-метровые. Так как здесь игрок обороны стоит на месте, не пытается сыграть в мяч и толкает руками футболиста, выпрыгивающего за мячом», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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