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«Не знаю, почему для Мешкова это не фол». Арбитр Федотов — о судействе в матче «Ростова»

«Не знаю, почему для Мешкова это не фол». Арбитр Федотов — о судействе в матче «Ростова»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал о судействе в матче «Пари НН» с «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Царукян – 75'     1:1 Осипенко – 90+2'    

«На 28-й минуте Мешков не показал жёлтую игроку «Пари НН» за неспортивное поведение. Футболист «Ростова» отдал пас и пошёл открываться, а соперник его завалил руками. Почему для Мешкова это не нарушение — я не знаю.

Насчёт пенальти на 89-й минуте. Игрок «Ростова» сыграл в мяч, и соперник влетел ему в колено. Мешков рассудил, что это безрассудные действия. Решение правильное, но если трактовка такая, то надо было закрепить это жёлтой карточкой, чтобы всем было понятно и не начинались всякие разговоры в духе «насколько сильным был контакт» и «что было в голове у Мешкова», — пояснил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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