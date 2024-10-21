«Не знаю, почему для Мешкова это не фол». Арбитр Федотов — о судействе в матче «Ростова»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал о судействе в матче «Пари НН» с «Ростовом».

«На 28-й минуте Мешков не показал жёлтую игроку «Пари НН» за неспортивное поведение. Футболист «Ростова» отдал пас и пошёл открываться, а соперник его завалил руками. Почему для Мешкова это не нарушение — я не знаю.

Насчёт пенальти на 89-й минуте. Игрок «Ростова» сыграл в мяч, и соперник влетел ему в колено. Мешков рассудил, что это безрассудные действия. Решение правильное, но если трактовка такая, то надо было закрепить это жёлтой карточкой, чтобы всем было понятно и не начинались всякие разговоры в духе «насколько сильным был контакт» и «что было в голове у Мешкова», — пояснил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.