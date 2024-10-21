«Это ошибка арбитра». Игорь Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА с «Динамо» Мх

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 12-го тура РПЛ между ЦСКА и махачкалинским «Динамо».

«На четвёртой минуте Иванов не показал жёлтую игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки. Не знаю, чем он руководствовался. Возможно, посчитал, что в начале игры не стоит. Но это актуально, когда речь о пограничном фоле и возможности уйти в разговор. Для меня это ошибка Иванова и жёлтая карточка.

На 58-й минуте Иванов засчитал гол ЦСКА. Игрок «Динамо» сам виноват. Он хотел заблокировать Мусаева, но тот устоял, чуть включил руки, чтобы ему не сломали грудную клетку. Нормальное единоборство с его стороны. Правила как раз нарушал игрок «Динамо». Иванову было бы хорошо ещё показать принцип преимущества, чтобы все с ума сошли», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.