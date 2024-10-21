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«Это ошибка арбитра». Игорь Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА с «Динамо» Мх

«Это ошибка арбитра». Игорь Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА с «Динамо» Мх
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 12-го тура РПЛ между ЦСКА и махачкалинским «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 56'    

«На четвёртой минуте Иванов не показал жёлтую игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки. Не знаю, чем он руководствовался. Возможно, посчитал, что в начале игры не стоит. Но это актуально, когда речь о пограничном фоле и возможности уйти в разговор. Для меня это ошибка Иванова и жёлтая карточка.

На 58-й минуте Иванов засчитал гол ЦСКА. Игрок «Динамо» сам виноват. Он хотел заблокировать Мусаева, но тот устоял, чуть включил руки, чтобы ему не сломали грудную клетку. Нормальное единоборство с его стороны. Правила как раз нарушал игрок «Динамо». Иванову было бы хорошо ещё показать принцип преимущества, чтобы все с ума сошли», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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