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Неймар вышел на поле впервые с октября 2023 года

Неймар вышел на поле впервые с октября 2023 года
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Нападающий сборной Бразилии по футболу и «Аль-Хиляля» Неймар, пропустивший больше года из-за тяжёлой травмы, вернулся в состав саудовского клуба. Он вышел на поле в гостевом матче азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Айном» из ОАЭ. Встреча прошла сегодня, 21 октября. Неймар, начавший матч на скамейке запасных, вышел на замену на 77-й минуте. «Аль-Хиляль» победил со счётом 5:4.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 3-й тур
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
4 : 5
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Лоди – 26'     1:1 Рахими – 39'     1:2 Милинкович-Савич – 45+2'     1:3 Аль-Давсари – 45+5'     2:3 Sanabria – 63'     2:4 Аль-Давсари – 65'     3:4 Рахими – 67'     3:5 Аль-Давсари – 75'     4:5 Рахими – 90+6'    
Удаления: нет / Аль-Булайхи – 82'

Отметим, что Неймар выбыл из строя 17 октября 2023 года, получив разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

Напомним, Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года. Бразилец до сегодняшнего дня провёл за клуб пять матчей.

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