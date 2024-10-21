Неймар вышел на поле впервые с октября 2023 года
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Нападающий сборной Бразилии по футболу и «Аль-Хиляля» Неймар, пропустивший больше года из-за тяжёлой травмы, вернулся в состав саудовского клуба. Он вышел на поле в гостевом матче азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Айном» из ОАЭ. Встреча прошла сегодня, 21 октября. Неймар, начавший матч на скамейке запасных, вышел на замену на 77-й минуте. «Аль-Хиляль» победил со счётом 5:4.
Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 3-й тур
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
4 : 5
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Лоди – 26' 1:1 Рахими – 39' 1:2 Милинкович-Савич – 45+2' 1:3 Аль-Давсари – 45+5' 2:3 Sanabria – 63' 2:4 Аль-Давсари – 65' 3:4 Рахими – 67' 3:5 Аль-Давсари – 75' 4:5 Рахими – 90+6'
Удаления: нет / Аль-Булайхи – 82'
Отметим, что Неймар выбыл из строя 17 октября 2023 года, получив разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.
Напомним, Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года. Бразилец до сегодняшнего дня провёл за клуб пять матчей.
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