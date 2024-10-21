Неймар вышел на поле впервые с октября 2023 года

Нападающий сборной Бразилии по футболу и «Аль-Хиляля» Неймар, пропустивший больше года из-за тяжёлой травмы, вернулся в состав саудовского клуба. Он вышел на поле в гостевом матче азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Айном» из ОАЭ. Встреча прошла сегодня, 21 октября. Неймар, начавший матч на скамейке запасных, вышел на замену на 77-й минуте. «Аль-Хиляль» победил со счётом 5:4.

Отметим, что Неймар выбыл из строя 17 октября 2023 года, получив разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

Напомним, Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года. Бразилец до сегодняшнего дня провёл за клуб пять матчей.