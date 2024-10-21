Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов разобрал работу судьи-новичка на матче «Локомотива» с «Химками»

Арбитр Федотов разобрал работу судьи-новичка на матче «Локомотива» с «Химками»
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Ранэля Зиякова на матче «Локомотива» с «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Новый человек — Зияков. Его долго вели, наконец дали матч РПЛ. И он нормально отработал. Но надо было давать жёлтую Ненахову, который выставил подножку и добил корпусом соперника, когда тот убегал в атаку. Зияков продолжил игру, хотя в аналогичных моментах свистел и наказывал», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков.

Материалы по теме
«Теперь за такие моменты решили давать пенальти». Разбор судейства в 12-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Теперь за такие моменты решили давать пенальти». Разбор судейства в 12-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android