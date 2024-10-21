Арбитр Федотов разобрал работу судьи-новичка на матче «Локомотива» с «Химками»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Ранэля Зиякова на матче «Локомотива» с «Химками».

«Новый человек — Зияков. Его долго вели, наконец дали матч РПЛ. И он нормально отработал. Но надо было давать жёлтую Ненахову, который выставил подножку и добил корпусом соперника, когда тот убегал в атаку. Зияков продолжил игру, хотя в аналогичных моментах свистел и наказывал», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков.