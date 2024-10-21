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«Спартак» сделал огромную ошибку, что не взял его». Радимов — о Кордобе

«Спартак» сделал огромную ошибку, что не взял его». Радимов — о Кордобе
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что московский «Спартак» допустил большую ошибку, не подписав форварда «Краснодара» Джона Кордобу. В субботу, 19 октября, «Спартак» дома проиграл «Краснодару» со счётом 0:3 в матче 12‑го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Спартак» сделал большую ошибку, что не взял Кордобу. Я не знаю всех деталей, но думаю, что это большая ошибка. Я не знаю суммы, но какие фигурировали в СМИ — он, конечно, стоит этих денег. Для нашего чемпионата однозначно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.

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