«Спартак» сделал огромную ошибку, что не взял его». Радимов — о Кордобе

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что московский «Спартак» допустил большую ошибку, не подписав форварда «Краснодара» Джона Кордобу. В субботу, 19 октября, «Спартак» дома проиграл «Краснодару» со счётом 0:3 в матче 12‑го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» сделал большую ошибку, что не взял Кордобу. Я не знаю всех деталей, но думаю, что это большая ошибка. Я не знаю суммы, но какие фигурировали в СМИ — он, конечно, стоит этих денег. Для нашего чемпионата однозначно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.