Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Рубин» — «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче «Рубин» — «Динамо».

«На 35-й минуте игрок «Рубина» выставил руку в сторону, и в неё попал мяч. Сухой продолжил игру, но поменял решение после вмешательства VAR и назначил 11-метровый. Почему не увидел сразу — непонятно. Простой эпизод, простое решение, открытая позиция.

На второй минуте Сухой, находясь в хорошей позиции, назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Это подножка и фол по неосторожности», — пояснил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 12 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 23 очка.