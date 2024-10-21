Главный тренер «Чайки» Калешин: мы не летим, а стоим на пляже. Лучше стоять, но не падать

Главный тренер «Чайки» Евгений Калешин прокомментировал текущее положение клуба в сезоне-2024/2025 Первой лиги (ФНЛ).

«Чайка» сейчас не летит, а стоит на земле, на пляже. Лучше стоять, но не падать. Когда летишь, у тебя есть возможность упасть вниз. Когда ты на земле, то скромно стоишь на ногах. Потом, может быть, пойдем на взлёт», — передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, после 15 туров подопечные Калешина располагаются на 11-м месте турнирной таблицы. В активе у ФК «Чайка» 19 очков. Накануне клуб сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Итоговый счет встречи — 2:2.