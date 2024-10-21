Результаты матчей Первой лиги 21 октября

Сегодня, 21 октября, в 15-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялось два матча. Представляем вашему вниманию полные результаты указанного дня.

Футбол. Первая лига. Результаты матчей 21 октября:

17:00 мск. «Тюмень» — «Торпедо» — 0:3;

19:00 мск. «Чайка» — «Арсенал» — 2:2.

Напомним, на данный момент первое место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо», которому удалось заработать 29 очков за 15 матчей в текущем сезоне Первой лиги. Тульский «Арсенал» и калининградская «Балтика», которые набрали по 27 очков за такое же количество игр, идут вторыми и третьими соответственно.