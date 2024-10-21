Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги 21 октября

Результаты матчей Первой лиги 21 октября
Комментарии

Сегодня, 21 октября, в 15-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялось два матча. Представляем вашему вниманию полные результаты указанного дня.

Футбол. Первая лига. Результаты матчей 21 октября:

17:00 мск. «Тюмень» — «Торпедо» — 0:3;

19:00 мск. «Чайка» — «Арсенал» — 2:2.

Напомним, на данный момент первое место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо», которому удалось заработать 29 очков за 15 матчей в текущем сезоне Первой лиги. Тульский «Арсенал» и калининградская «Балтика», которые набрали по 27 очков за такое же количество игр, идут вторыми и третьими соответственно.

Материалы по теме
Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Чайку» в матче Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android