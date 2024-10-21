Главный тренер «Арсенала» Сторожук прокомментировал ничью в игре с «Чайкой»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о матче 15-го тура Первой лиги с «Чайкой» (2:2).

«Могли забивать больше. Макс Турищев забил два, но мог и больше. Давно такого не припомню, чтобы у нас было столько моментов. Футбол тем и хорош, что вносит свои коррективы. В пропущенных голах могли сыграть лучше. Хорошая атмосфера, давно здесь не был. Стадион и болельщики поддерживали. Наши ребята приехали, за что им большое спасибо», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Владислав Руденко и Данила Янов. Гости ответили точными ударами Максима Турищева, который оформил дубль.

Таким образом, на счету туляков 27 очков. Они занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается «Чайки», то она с 19 очками идёт 11-й.