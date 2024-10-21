Главный тренер «Чайки» Калешин: игра с «Арсеналом» напоминала бой

Главный тренер «Чайки» Евгений Калешин высказался о матче 15-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом» (2:2).

«Газон визуально неидеальный, потому что здесь играют наши три возраста. Не думаю, что он сегодня мешал нам играть. Мешал играть соперник, так как действовал в агрессивной манере и разрушал нашу игру. На фоне такого давления было тяжело построить свой футбол. Повторюсь, игра больше напоминала бой, где две команды сталкивались в прессинге и пытались выжимать эпизоды. Не думаю, что поле мешало. Сказалось не качество газона, а качество соперника», — передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Владислав Руденко и Данила Янов. Гости ответили точными ударами Максима Турищева, который оформил дубль.

Таким образом, на счету туляков 27 очков. Они занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается «Чайки», то она с 19 очками идёт 11-й.