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Главный тренер «Чайки» Калешин: игра с «Арсеналом» напоминала бой

Главный тренер «Чайки» Калешин: игра с «Арсеналом» напоминала бой
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Главный тренер «Чайки» Евгений Калешин высказался о матче 15-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом» (2:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 2
Арсенал Т
Тула
1:0 Руденко – 18'     1:1 Турищев – 20'     2:1 Янов – 61'     2:2 Турищев – 79'    

«Газон визуально неидеальный, потому что здесь играют наши три возраста. Не думаю, что он сегодня мешал нам играть. Мешал играть соперник, так как действовал в агрессивной манере и разрушал нашу игру. На фоне такого давления было тяжело построить свой футбол. Повторюсь, игра больше напоминала бой, где две команды сталкивались в прессинге и пытались выжимать эпизоды. Не думаю, что поле мешало. Сказалось не качество газона, а качество соперника», — передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Владислав Руденко и Данила Янов. Гости ответили точными ударами Максима Турищева, который оформил дубль.

Таким образом, на счету туляков 27 очков. Они занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается «Чайки», то она с 19 очками идёт 11-й.

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