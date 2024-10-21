Бывший тренер ЦСКА Фоменко рассказал об отличиях Федотова и Николича

Экс-тренер московского ЦСКА Олег Фоменко рассказал об отличиях в игре армейцев при Владимире Федотове и Марко Николиче.

— Насколько сейчас ЦСКА Николича отличается от вашего ЦСКА?

— Если брать прошлый год, у нас не было баланса между обороной и атакой. Пропускали голы на последних минутах в силу определённых объективных причин. Сейчас появился баланс. Появился Круговой, вернулся Дивеев. Сейчас линия обороны хорошо укомплектована. Эта тройка обороны — одна из лучших в стране. Здесь акцент строго сзади, компактность, плотность.

Смена акцентов заметна. Больше акцент — не пропустить. Мне интересно наблюдать, что будет дальше. Будем смотреть по весне, сейчас рано делать какие то выводы.

— ЦСКА этого сезона по футболистам сильнее вашего?

— Я считаю, да, — сказал Фоменко в эфире «Матч ТВ».

Московский ЦСКА в июне объявил о прекращении трудового сотрудничества с Федотовым, который возглавлял команду с 2022 года. Клуб также покинул Фоменко. Главным тренером армейцев был назначен Николич.

После 12 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 26 октября, начало — в 16:30 мск.