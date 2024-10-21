Результаты матчей 15-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Закончился 15-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Суббота, 19 октября:

17:00 мск. «Черноморец» — «Нефтехимик» — 0:0;

17:00 мск. «Ротор» — «КАМАЗ» — 1:0;

17:00 мск. «Сочи» — «Родина» — 1:0.

Воскресенье, 20 октября:

9:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Урал» — 3:3;

10:00 мск. «Енисей» — «Уфа» — 1:0;

12:30 мск. «Сокол» — «Алания» — 0:1;

15:00 мск. «Шинник» — «Балтика» — 1:3.

Понедельник, 21 октября:

17:00 мск. «Тюмень» — «Торпедо» — 0:3;

19:00 мск. «Чайка» — «Арсенал» — 2:2.

Напомним, на данный момент времени первое место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо», которому удалось заработать 29 очков за 15 матчей в текущем сезоне Первой лиги. Тульский «Арсенал» и калининградская «Балтика», которые набрали по 27 очков за такое же количество игр, идут вторыми и третьими соответственно.