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Спортивный директор «Родины» Зинин: летом нам предлагали Гильерме и Крицюка

Спортивный директор «Родины» Зинин: летом нам предлагали Гильерме и Крицюка
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Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин рассказал, каких опытных вратарей предлагали команде по ходу минувшего летнего трансферного окна.

– Может, вы выходили на Антона Шунина?
– У нас вообще не было вопросов по нашим вратарям, хотя нам предлагали [Маринато] Гильерме и Стаса Крицюка, — приводит слова Зинина Metaratings.

38-летний Гильерме покинул «Локомотив» минувшим летом после истечения трудового соглашения. Крицюк тоже стал свободным агентом летом 2024 года после завершения контракта с португальским «Жил Висенте». В августе голкипер заключил контракт с «Тюменью».

После 15 сыгранных матчей «Родина» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков.

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