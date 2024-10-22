Панченко рассказал, до каких пор будет играть в футбол

Нападающий «Химок» Кирилл Панченко не исключил, что станет тренером после завершения карьеры.

– Буду играть, пока здоровье будет позволять, пока буду полезен. Футбол для меня — вся моя жизнь. Он мне многое давал и даёт. А там – как бог даст, будет видно. Может, и буду тренером в будущем.

– Желание тренерства ещё живёт в тебе?

– По‑прежнему меня посещают такие мысли. Хотел бы попробовать себя в этом клубе в тренерской деятельности, – сказал Панченко в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Панченко, которому в октябре исполнилось 35 лет, выступает за «Химки» с июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 10 матчей во всех турнирах и сделал три голевые передачи.