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Панченко рассказал, до каких пор будет играть в футбол

Панченко рассказал, до каких пор будет играть в футбол
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Нападающий «Химок» Кирилл Панченко не исключил, что станет тренером после завершения карьеры.

– Буду играть, пока здоровье будет позволять, пока буду полезен. Футбол для меня — вся моя жизнь. Он мне многое давал и даёт. А там – как бог даст, будет видно. Может, и буду тренером в будущем.

– Желание тренерства ещё живёт в тебе?
– По‑прежнему меня посещают такие мысли. Хотел бы попробовать себя в этом клубе в тренерской деятельности, – сказал Панченко в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Панченко, которому в октябре исполнилось 35 лет, выступает за «Химки» с июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 10 матчей во всех турнирах и сделал три голевые передачи.

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