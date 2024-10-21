Деменко — о победе «Краснодара» над «Спартаком»: южане показали идеальную игру

Футбольный эксперт Максим Деменко прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» со счётом 0:3 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

– Начнём с матча тура. Какие главные выводы можно сделать из поражения «Спартака» от «Краснодара»?

– «Краснодар» лучше подготовился к игре. Он быстрее всё делал. И физически команда хорошо выглядела. Было очень важно, как соперники подойдут к этой встрече после паузы, потому что футболисты уезжали в сборные. Особенно футболисты «Краснодара». Но южане показали идеальную игру. Они всё делали на опережение, максимально прессинговали и в первом тайме вообще ничего не дали сделать «Спартаку». Если бы хозяева забили, может, что-то поменялось бы. А когда «быки» оформили второй гол, стало ясно, что команда Станковича не победит, – приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».