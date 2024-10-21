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Деменко — о победе «Краснодара» над «Спартаком»: южане показали идеальную игру

Деменко — о победе «Краснодара» над «Спартаком»: южане показали идеальную игру
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Футбольный эксперт Максим Деменко прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» со счётом 0:3 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

– Начнём с матча тура. Какие главные выводы можно сделать из поражения «Спартака» от «Краснодара»?
– «Краснодар» лучше подготовился к игре. Он быстрее всё делал. И физически команда хорошо выглядела. Было очень важно, как соперники подойдут к этой встрече после паузы, потому что футболисты уезжали в сборные. Особенно футболисты «Краснодара». Но южане показали идеальную игру. Они всё делали на опережение, максимально прессинговали и в первом тайме вообще ничего не дали сделать «Спартаку». Если бы хозяева забили, может, что-то поменялось бы. А когда «быки» оформили второй гол, стало ясно, что команда Станковича не победит, – приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

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