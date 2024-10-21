Стефан Лончар: я приехал играть в РПЛ не для того, чтобы попасть в сборную Черногории

Хавбек «Акрона» Стефан Лончар заявил, что будет рад получить приглашение в национальную команду Черногории, но в Российскую Премьер-Лигу он переходил не ради этого.

«Может, меня и злит, что не приглашают в сборную, но я не буду это показывать. Все хотят там быть, у всех есть цель выступать за свою страну. Вероятно, я не подхожу под нынешний стиль игры сборной, у каждого тренера ведь своё видение ситуации. Но я буду и дальше следить за выступлением сборной и поддерживать её в каждом матче.

Не знаю, почему меня не приглашают в национальную команду. Не могу дать ответ на этот вопрос. Трудно найти объяснение, но уверен, что у меня ещё будет возможность сыграть за сборную. Правда, с главным тренером я давно не общался. Поэтому мне просто важно хорошо играть за «Акрон» здесь и сейчас.

Если меня в ближайшее время вызовут в национальную команду, то я, конечно, буду рад. Но я об этом, если честно, особо не думаю. Работаю в первую очередь на благо «Акрона», стараюсь в каждом матче отдавать всего себя. А дальше поглядим, как сложится ситуация. Просто я приехал играть в РПЛ не для того, чтобы попасть в сборную Черногории. Я ведь и раньше играл за свою страну, а сейчас просто решился на такой шаг в карьере. Хочу посмотреть, на что я способен, чего могу добиться в более сильном чемпионате», — сказал Лончар в эфире «Матч ТВ».