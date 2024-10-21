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«Мы дадим жару». Защитник «Динамо» Мх — о матче со «Спартаком» в Кубке России

«Мы дадим жару». Защитник «Динамо» Мх — о матче со «Спартаком» в Кубке России
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Защитник «Динамо» Махачкала Никита Котин заявил, что клуб серьёзно настроен на матч с московским «Спартаком» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч состоится 22 октября в 18:30 мск на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы готовимся к каждому матчу, стараясь сыграть лучше, чем в предыдущем. Но, конечно, будет серьёзная битва, мы тщательно готовимся. Настрой у нас боевой, поэтому мы дадим жару», — сказал Котин в эфире «Матч ТВ».

Московский «Спартак» с 12 очками лидирует в турнирной таблице группы А и уже гарантировал себе выход в следующую стадию Кубка России. «Динамо» Мх с восемью очками идёт на третьем месте, уступая московскому «Динамо».

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