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Панченко рассказал, как Джикия влияет на «Химки»

Панченко рассказал, как Джикия влияет на «Химки»
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Нападающий «Химок» Кирилл Панченко высоко оценил игровые качества защитника Георгия Джикии.

«Мы все прекрасно знаем Георгия, его лидерские качества, уровень игры в «Спартаке» и сборной России. Это качественный защитник, который пришёл к нам. С первого его дня в команде было ощущение, что он здесь играет сезона два‑три. У нас хороший коллектив, и мы быстро приняли его. А в его качествах сомневаться не стоит. Было видно, что он хорошо сыграл и добавляет уверенности», — сказал Панченко в эфире «Матч Премьер».

Напомним, центральный защитник Георгий Джикия стал игроком химчан 12 сентября. За подмосковную команду футболист провёл 195 минут в трёх матчах и пока не отметился результативными действиями.

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