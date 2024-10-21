Кононов — о беспроигрышной серии «Торпедо»: в Первой лиге ты не расслабишься

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов после матча 15-го тура Мелбет Первой лиги с «Тюменью» (3:0) сказал, что не стоит обращать внимания на беспроигрышную серию команды в турнире.

«Мы настраиваемся на каждый матч. Ни в коем случае нельзя думать о серии. У меня был такой случай: когда работал в «Краснодаре», у нас была беспроигрышная серия, а я узнал о ней только спустя какое-то время. Буквально через два-три года. Мне тогда Роман Широков сказал: «Георгич, а помните, мы тогда без поражений около 30 туров шли?». Я говорю: «Серьёзно?»

Да, здесь есть такой элемент, что можно где-то и расслабиться, но в Первой лиге ты не расслабишься. Особенно когда играешь «под задачи», надо забывать об этой серии, просто настраиваться на каждый матч и полностью отдаваться игре», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, торпедовцы не проигрывают с начала чемпионата.