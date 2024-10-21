Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев: играем неплохо, только очков не набираем

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что оренбуржцы всегда играют неплохо, но не набирают очков.

«Понятен ли футбол, в который хочет играть новый тренер? Чтобы понять, надо быть в контакте с человеком, общаться. Пока такой возможности нет, поэтому… Надо смотреть в динамике, пока сложно сказать. Первый тайм проигрывали, вырвали ничью. Понравилась ли мне игра «Оренбурга» с «Крыльями Советов»? Да, мы всегда играем неплохо, только очков не набираем. Поэтому сейчас очко взяли — уже хорошо. Может быть, оно будет самое важное», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, в турнирной таблице РПЛ «Оренбург» с восемью очками пребывает на предпоследнем, 15-м месте. 20 октября коллектив Владимира Слишковича в рамках 12-го тура РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2).