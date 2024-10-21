Радимов: у «Динамо» Мх дома сумасшедшая поддержка, приезд «Спартака» заполнит трибуны

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что махачкалинскому «Динамо» может помочь поддержка фанатов в домашнем матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Матч состоится 22 октября в 18:30 мск.

«Динамо» не только дома неуступчиво, но и в гостях тоже. Конечно, в других командах есть исполнители более высокого уровня, чем в «Динамо», но махачкалинцы славятся своей дисциплиной. Каждый игрок на своём участке поля выполняет то, что нужно. Плюс дома сумасшедшая поддержка болельщиков, приезд «Спартака» поможет заполнить трибуны, то есть мы увидим очень хороший матч», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Московский «Спартак» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы А и уже гарантировал себе выход в следующую стадию Кубка России. «Динамо» Мх с восемью очками идёт на третьем месте, уступая московскому «Динамо».